В Воронеже ждут туристов из Австрии – по пути Петра I

Воронеж, , 17:24 — REGNUM Презентация воронежского туристического маршрута «Петровская ривьера» состоялась в Австрии, в рамках международной конференции «Австрийский путь Петра Великого. Культурный обмен и маршруты культурного туризма», открывшейся в Вене 19 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Воронежской области.

В конференции принимают участие представители ведущих учреждений культуры и туриндустрии, ученые из России и Австрии. На открытии выступили заместитель министра культуры России, инициатор и куратор петровских программ Алла Манилова, посол России в Австрии Дмитрий Любинский, директор Фонда имени Д.С. Лихачева, руководитель Института Петра Великого Александр Кобак, заместитель министра науки, научных исследований и экономики Австрии Элизабет Удольф-Штробль, посол министерства иностранных дел Австрии Тереза Инджайн, директор Венского музея истории искусств Сабин Хааг.

На встрече представители туристской отрасли Австрии и России, а также историки из Австрии, России, Германии, Франции обсудили исторические предпосылки культурного туризма, многие из которых в России восходят к Петровской эпохе, а также современные аспекты развития культурно-туристских связей между Австрией и Россией. В рамках конференции также состоялись презентации Санкт-Петербурга, Ленинградской и Воронежской областей, республик Карелия и Дагестан в интересах формирования нового культурного маршрута Совета Европы «Путь Петра Великого», направленного на сохранение и популяризацию наследия, связанного с европейскими путешествиями Петра.

Туристический маршрут «Петровская ривьера» по поручению губернатора Алексея Гордеева на международной конференции представила руководитель департамента культуры Эмилия Сухачева. Маршрут связан с периодом пребывания Петра I на Воронежской земле, открытием первого в России Адмиралтейства и школы для подготовки морских офицеров, строительством военных кораблей на верфях Воронежа, Павловска и Таврова, а также военными походами императора на Азов. Программой «Петровской ривьеры» предусмотрено посещение объектов культурного наследия Петровской эпохи, уникальных музейно-выставочных экспозиций, знакомство с действующей копией корабля «Гото Предестинация» и другими достопримечательностями Воронежского края.