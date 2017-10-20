Законопроект об «автоштрафах» по жалобам граждан не застрахован от подделок

Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Процедура отмены постановлений об административных штрафах для нарушителей правил дорожного движения, на которых пожаловались граждане, должна быть так же проста, как и процедура их составления. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился 20 октября петербургский активист движения автомобилистов, правозащитник Александр Холодов.

Напомним, правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона, по которому нарушителей ПДД смогут штрафовать на основании фотографий и видеозаписей, присланных другими гражданами, зарегистрированными в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется, например, на сайте «Госуслуги»). В этом случае административный протокол не потребуется.

Александр Холодов заметил, что приветствует такое привлечение к ответственности в автоматическом режиме владельцев автотранспорта, нарушивших ПДД. Однако законопроект, на его взгляд, не учитывает угрозу поддельных фотографий и видеороликов, и для таких случаев процедура отмены административного постановления также должна быть максимально простой.

«Иначе, получается, привлекать будут на основании данных с прошедших сертификацию устройств, наверное, будет какая-то степень защиты от подделки. Но если очень захотеть, подделать всегда можно, взять, например, такой же автомобиль, наклеить номера и изобразить нарушение. Или банально смонтировать видео, воспроизвести его на одном экране, а снять на другой телефон. Стопроцентной защиты нет. Я считаю, что не хватает в законопроекте простой процедуры отмены постановления, после чего заявление можно направить на рассмотрение в обычном виде», — сказал Холодов.

Предполагается, что КоАП также будет дополнен корреспондирующими изменениями, обеспечивающими практическую реализацию нового порядка участия граждан в фиксации нарушений ПДД.

Как ожидается, это упростит привлечение водителей к ответственности за нарушение правил переезда через железнодорожные пути, проезд на красный свет, нарушение правил проезда перекрестков, правил маневрирования, правил расположения транспорта на проезжей части, встречного разъезда или обгона, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, нарушение правил остановки и стоянки, непредоставление преимущества пешеходу или машинам со спецсигналами.

Как отмечают в правительстве, подобная практика широко применяется за рубежом, а в России подобный опыт уже есть у Москвы, и граждане достаточно активно пользуются предоставленной возможностью пожаловаться на нарушителей.

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