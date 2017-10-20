Законопроект об ограничении продажи пневматики внесен в Госдуму

Москва, , 16:55 — REGNUM Депутаты Госдумы среди которых Виктор Водолацкий («Единая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий продажу конструктивно сходных с оружием изделий, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Предлагается установить, что конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж независимо от калибра можно будет приобретать только гражданам, достигшим возраста 18 лет, без лицензии и регистрации.

Сейчас приобретаются без лицензии и не регистрируются конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению МВД России не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

Однако, указали авторы, статистика последних лет показывает, что конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся орудием для причинения вреда.

Принятие закона позволит уменьшить количество пневматических и других похожих изделий, находящихся в руках несовершеннолетних, и будет способствовать укреплению общественной безопасности и повысит общественный порядок.