Столичное здравоохранение: бюджет новый, проблемы старые?

Москва, , 20:26 — REGNUM Бюджетные средства города Москвы, которые будут выделять на программу «Столичное здравоохранение» в 2018—2020 годах, необходимо направить на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, паллиативную помощь умирающим больным, а также предусмотреть определённую долю средств на дорогостоящие виды лекарственного обеспечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. Она отметила, что в Москве до сих пор не решена проблема с очередями, нехваткой специалистов и большой загруженностью врачей бумажной работой.

«Во-первых, количество людей, которые имеют право получать лекарственные средства, увеличилось в связи с тем, что увеличился перечень заболеваний. Включены новые редкие заболевания, там очень дорогое лечение и есть много проблем, например, даже если появляется один больной, денег на него нужно много. Чтобы не было конфликта по поводу того, что на одного человека из бюджета выделяется много средств, надо предусматривать долю на дорогостоящие виды лекарственного обеспечения», — считает профессор.

Она отметила, что одних акций, направленных на сбор средств тяжелобольным детям, недостаточно. Согласно Конституции РФ человек имеет неотъемлемое право на жизнь, и у детей в этой связи должны быть особые гарантии на медицинскую помощь. Большая роль в этом направлении должна отводится государству.

«Значит, нужно увеличивать деньги на научные разработки, которые очень важны в этом поле, выходить на новые собственные технологии в медицине, когда нужно будет обращаться не куда-то там, в какие-то центры, вывозить деньги, мучить людей транспортировкой, выделять деньги на жильё. Нужно, чтобы в наших центрах медицины были большие достижения. Если мы говорим, что нет возможности оказать медицинскую помощь в нашей стране, нужно, чтобы были статьи расходов, чтобы поддержка была не только за счёт сбора, который то ли состоится, то ли нет, и была надёжная гарантия, что такие люди не останутся без помощи», — подчеркнула профессор.

Отметим, как ранее корреспонденту ИА REGNUM заявила директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, единственные статьи доходов фонда — это частные пожертвования и помощь от юридических лиц. На данный момент вся нагрузка ложится на плечи благотворителей, но денег не хватает на то, чтобы купить лекарства всем, кому они необходимы. Вследствие этого важно обратить внимание государства на вопрос о включении в перечень ЖНВЛП современных лекарств для лечения рака у детей. Благодаря этому пациенты смогут рассчитывать на бесплатное получение новейших лекарств и лечиться самыми эффективными препаратами.

«Простая логика подсказывает, что мы просто «латаем дыру» между расходами государства на медицину и реальной стоимостью современного лечения детского рака. И в этом случае дополнительные деньги государства (если они есть) должны бы пойти прямо в больницы, а не в виде гранта в фонд. Тогда и дыра, которую приходится покрывать фонду (а на самом деле — благотворителям, которые жертвуют нам деньги), была бы меньше», — отметила Чистякова.

Другие сотрудники благотворительных центров в Москве выступали за значительное увеличение президентских грантов.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, в столице продолжится финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)». С учётом субвенций из бюджета ФФОМС, в 2018 году оно составит 205 млрд 854 млн рублей, в 2019 году — 213 млрд 405 млн, в 2020 году — 221 млрд 941 млн рублей. Запланированные бюджетные инвестиции, в частности, позволят построить 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи, семь прочих объектов (вертолетные площадки, санитарные шлюзы), осуществить реконструкцию с пристройкой семи стационарных медицинских организаций.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, москвичи жалуются на рост платных услуг в столице, нехватку участковых врачей и дороговизну лекарственных средств.

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