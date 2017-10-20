Смерть на работе: в Литве подвели статистику гибели на рабочих местах

Вильнюс, , 16:27 — REGNUM Государственная налоговая инспекция за 9 месяцев 2017 года получила 29 сообщений о происшествиях, в результате которых работники скончались на рабочем месте, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 октября в ведомстве. В 2016 году за такой же период было получено 35 сообщений о смерти людей на работе. 103 работника в 2017 году на работе получили тяжелые травмы.

Чаще всего смертельные несчастные случаи происходили из-за падения грузов или сыпучих материалов и во время дорожных происшествий. В 20% смертельных случаев работники падали с высоты. 3 смертельных и 3 тяжелых несчастных случая на работе произошли с нетрезвыми работниками.

В ходе расследования причин несчастных случаев было установлено, что более трети расследованных смертельных несчастных случаев на работе произошли из-за неправильной организации работы и недостаточного внутреннего контроля над безопасностью и здоровьем в предприятии. Часто работники, выполняя работу, сами не придерживались данных руководителем указаний и сознательно рисковали своим здравьем и жизнью.