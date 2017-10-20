Мэру Липецка внесли представление из-за скандала с онкобольным школьником

Липецк, , 16:16 — REGNUM Глава администрации города Липецка получил Сергей Иванов получил прокурорское представление из-за образовательных услуг ненадлежащего качества, которые гимназия №1 оказывала девятикласснику, который борется с онкологическим заболеванием, сообщает Gorod48.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о проблеме липецкого школьника заговорил педагог Евгений Ямбург, опубликовавший статью о том, как после девятого класса мальчику, который боролся с онкологическим заболеванием и сейчас находится в стадии ремиссии, посоветовали приходить на занятия, когда он «выздоровеет». Старшеклассника перевели на дистанционное обучение, но учителя не работали с ним, как положено, оправдываясь техническими сложностями.

В итоге мама подростка забрала документы из школы, и ей посоветовали перевести ребенка в «Центр образования, реабилитации и оздоровления» — учреждение, которое специализируется на коррекционном образовании.

История вызвала широкий резонанс и дошла до регионального уполномоченного по правам детей Людмилы Кураковой, главы региона Олега Королева, а затем и до министра образования Ольги Васильевой, которая заявила, что лично будет добиваться увольнения директора гимназии.

Директор гимназии заявил, что ребенку не отказывали в обучении, но к дистанционной форме ведения занятий оказалась не готова сама гимназия. В начале октября он принес извинения маме ребенка и попросил ее вернуть сына в гимназию, где теперь с ним готовы заниматься без накладок.

За ненадлежащую организацию дистанционного образовательного процесса, из-за которой были нарушены права ученика, прокуратура по итогам проверки внесла представление в адрес мэра. Также ведомство потребовало привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя директора гимназии, инженера, а также учителей ОБЖ и биологии — они не провели занятий по свои предметам, которые были предусмотрены программой индивидуального обучения.

Из-за того, что в обучении мальчику не отказали, вины директора в произошедшей ситуации при проверке не нашли. Зато за него уже вступились другие педагоги и родители, критикующие статью Ямбурга и ратующие за сохранение спокойствия в образовательном учреждении. Кстати, липецкая гимназия №1 по итогам 2016−2017 учебного года вошла в число 500 лучших учебных заведений страны.

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