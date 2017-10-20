Общественный совет при детском омбудсмене подвел итоги работы за год

Москва, , 15:55 — REGNUM Промежуточные итоги деятельности за год были подведены Общественным советом при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. Заседание совета с участием Анны Кузнецовой прошло в Общественной палате РФ.

«За минувший год мы накопили большое количество предложений по развитию просемейной тематики. Для более эффективной совместной работы в конце ноября мы запускаем новый инструмент — проектный офис. Это та самая площадка, где ваши инициативы будут рассматриваться депутатами Госдумы, экспертами и сотрудниками Агентства стратегических инициатив», — обратилась детский омбудсмен к членам совета.

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Председатель Общественного совета Андрей Коченов в свою очередь заявил, что за минувший год была проведена колоссальная работа. В частности, члены совета участвовали в разработке «дорожной карты» по профилактике суицидов среди несовершеннолетних, которая была представлена Анной Кузнецовой Президенту РФ Владимиру Путину, а позднее получила одобрение профильных ведомств.

Также рабочей группой совета были сформированы предложения для включения в план мероприятий по развитию паллиативной медицинской помощи детям. Проект соответствующей программы был представлен федеральным омбудсменом 14 октября во Всемирный день паллиативной и хосписной помощи.

«В настоящее время документ находится на согласовании в Минздраве России», — уточнили в пресс-службе.

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Членами совета при уполномоченном также было внесено более 50 инициатив для включения в план мероприятий Десятилетия детства. В частности, эксперты предложили продлить программу предоставления материнского капитала до 2028 года, ежегодно индексировать этот капитал в соответствии с инфляцией, а также приравнять труд многодетной матери к труду педагога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общественный совет при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка был сформирован в декабре 2016 года.

По приглашению Кузнецовой в состав совета вошли более 120 человек: представителей некоммерческих, в том числе правозащитных организаций, благотворительных фондов, общественных объединений, научных и образовательных учреждений, религиозных конфессий и бизнес-сообщества.

В рамках совета сформированы рабочие группы по нескольким направлениям: здравоохранение, образование, воспитание, культурное развитие и оздоровление, волонтерство, защита семьи и традиционных семейных ценностей, информационная безопасность, профилактика девиантного поведения и соблюдение прав детей, оставшихся без попечения родителей.