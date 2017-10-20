С необразованными легче: Литве предложено отказаться от университетов

Вильнюс, , 15:05 — REGNUM На организованной в Вильнюсе конференции Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представлены рекомендации Литве относительно усовершенствования системы образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 октября.

По мнению экспертов, «в Литве слишком много высших учебных заведений, и они слишком маленькие для того, чтобы успешно конкурировать на международном уровне, поэтому Литва должна немедленно консолидировать сеть высших учебных заведений».

Представляя отчет ОЭСР, эксперт организации по вопросам образования Томас Уэко утверждал, что число высших учебных заведений Литвы неадекватно ни численности населения, ни территории, ни числу студентов.

«Например, в Дании почти в два раза больше жителей и студентов, чем в Литве, а университетов — в три раза меньше. В Финляндии в два раза больше студентов и 14 университетов. В Литве 23 университета, хотя ее площадь в пять раз меньше, чем Финляндии», — сказал эксперт.

ОЭСР рекомендует при объединении высших учебных заведений руководствоваться принципом гибкости, объединять не только университеты с университетами, но и университета с колледжами или университеты с институтами научных исследований. В рекомендациях экспертов говорится, что должны укрепляться способности стратегического управления высшими учебными заведениями, чтобы высшие школы могли использовать процессы консолидации, повышая результативность учреждений. Также дополнительное внимание должно уделяться персоналу, от которого придется отказаться из-за объединения высших учебных заведений.

В отчете также сказано, что после того, как будут решены неотложные вопросы сети высших учебных заведений, внимание должно уделяться доступности высшего образования, финансированию и достижениям высшего образования.