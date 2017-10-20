Внук Брежнева судится из-за портрета деда на рекламных плакатах

Новосибирск, , 14:54 — REGNUM В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило дело о компенсации морального вреда Андрею Брежневу, внуку генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, за использование фотографии деда в рекламных целях, сообщили 20 октября в пресс-службе суда.

Иск Андрея Брежнева направлен против ООО «Тайм Презентс» с требованием взыскания неосновательного обогащения и компенсации морального вреда. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 13 ноября.

«Я не ищу прибыли. Мне просто по-человечески обидно», — цитирует Андрея Брежнева телеканал «360».

Глава ООО «Тайм Презентс» Евгений Ядрышников заявил, что на плакатах был не сам Леонид Ильич, а его собирательный образ.

«Там не было лица Брежнева. Это собирательный образ, я его взял из головы. То, что они углядели в нем Брежнева, ну это только их воображение», — сказала Ядрышников.

Отметим, что рекламные плакаты с изображением генсека были размещены в Новосибирске полгода назад.

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