Албин порекомендует «Зениту» использовать сапсанов против бакланов

Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Футбольному клубу «Зенит» передадут рекомендации по привлечению орнитологов для защиты крыши стадиона на Крестовском острове от бакланов-вредителей. Об этом депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее депутат от «Единой России» предложил напустить соколов-сапсанов на бакланов, которые, по словам самого Албина, одолевают крышу стадиона, образуя протечки. Парламентарий выступил с идеей организовать специальные пернатые отряды, он уверен, что такие меры позволят эффективно защитить объект от вредителей и сохранить бюджетные средства.

По задумке единоросса, отряды сапсанов должны решить проблему не только с бакланами, но и с чайками и другими видами птиц, которые могут нанести ущерб стадиону. Подобные меры успешно используются в московском Кремле и в петербургском аэропорту «Пулково».

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Игорь Албин сообщил Цивилеву, что генеральный проектировщик КБ «ВиПС» уже предложил техническое решение по устройству дополнительной системы защиты от птиц.

«Проектом предлагается монтаж модульной защиты, сочетающей три вида воздействия: механическое, акустическое и ультразвуковое. Рекомендации по привлечению орнитологических служб будут направлены пользователю АО «ФК «Зенит» после подписания с ними концессионного соглашения», — написал Албин депутату.

Он также приложил шесть листов с данными об обследовании кровли, чтобы Цивилев мог их подробно изучить.

Напомним, ранее именно Игорь Албин обвинял бакланов в протечках на «Зенит-Арене», заявив, что там неправильно работает защита от птиц.

«Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность (защитной) пленки», — говорил вице-губернатор. Впрочем, впоследствии он объявил, что это была шутка.

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Футбольный клуб «Зенит» на одном из недавних матчей установил на пути к стадиону «Санкт-Петербург» указатели в виде бакланов. Об этом сообщалось на официальной странице клуба в Twitter.

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