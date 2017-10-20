В мэрии Екатеринбурга одобрили дополнительные выходные к ЧМ-2018

Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM Заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин прокомментировал высказывание мэра Калининграда Александра Ярошука о предоставлении горожанам выходных на дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу. Об этом екатеринбургский чиновник написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Интересным считаю идею Калининградских коллег обратиться к работодателям с предложением предоставить выходной день своим сотрудникам в день матча. В Екатеринбурге, напомню, пройдёт четыре матча предварительного турнира. Один из матчей продет в пятницу вечером, один в воскресение», — написал Сергей Тушин.

Напомним, что ранее мэр Калининграда Александр Ярошук сообщил о переговорах властей города с работодателями о выходных. Мэрия просит представить горожанам выходные на дни проведения матчей.

«Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», — сказал Александр Ярошук сегодня в эфире местного радио «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Екатеринбурге будут проходить игры группового этапа финальной части чемпионата мира по футболу. Для их проведения Центральный стадион города претерпел масштабную реконструкцию, чтобы полностью соответствовать критериям ФИФА.

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Также в городе в рамках подготовки проходит реконструкция дорог прилегающих к стадиону, готовится гостевая фан-зона и иные объекты для гостей города. Также в целях безопасности были определены объекты, которые будут взяты под особую охрану.