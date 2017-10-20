Мединскому рекомендовано оставить ученую степень: итоги заседания ВАК

Москва, , 14:10 — REGNUM Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по итогам заседания рекомендовал не лишать министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук, сообщил 20 октября сам Мединский.

«Решение принято: 70% за, 30% — против», — сказал он.

Согласно положению о присуждении ученых степеней, сейчас ВАК обязана передать рекомендации в министерство образования и науки, которое и примет окончательное решение по данному вопросу.

Как передает ТАСС, диссертацию Мединского на заседании оценивали 20 членов ВАК и 12 специалистов по теме диссертации. Со стороны комиссии были в том числе председатель комиссии Владимир Филиппов и его заместители — доктор философских наук Владимир Шульц, академик, врач-психиатр Любомир Афтанас.

Кроме того, голосовали доктор филологических наук Людмила Вербицкая, доктор технических наук Владимир Васильев, а также главный ученый секретарь Игорь Мацкевич.

Напомним, в апреле 2016 года один из участников сообщества «Диссирнет» подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По словам представителя сообщества, диссертация главы Минкульта не имеет «научной ценности».

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