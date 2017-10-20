Регионы получают полномочия в сфере сохранения памяти о Войне

Москва, , 14:02 — REGNUM Законопроект о полномочиях властей регионов в области увековечения памяти погибших при защите Отечества Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

«Сейчас органы субъекты не участвуют в такой деятельности и полномочиями не наделены, что создает трудности в реализации соответствующих программ», — отметила депутат Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Так, субъекты РФ получают право принимать законы и иные нормативные правовые акты в данной сфере, контролировать за их исполнение, разрабатывать и реализовывать региональные программы в данной сфере.

Кроме того, они смогут оказывать содействие деятельности поисковых объединений, а также содействие органам местного самоуправления в вопросах осуществления мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, а также выполнения работ по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории РФ.

За чей счет?

По мнению авторов законопроекта, членов Совфеда, финансирование на реализацию новых полномочий из федерального бюджета не потребуется. Вместе с тем в Госдуме обеспокоены тем, что новые полномочия не подкреплены финансированием.

«Поисковая деятельность необходима. Но мы сейчас пытаемся оставить регионы один на один с проблемой. Это серьезные затраты, нужны федеральные средства… Давайте мы рассчитаем финансирование и поправками в бюджет на 20 178 год обеспечить полномочия финансированием «, — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).