Инвалиды Литве не интересны

Вильнюс, , 13:57 — REGNUM Литовские власти, несмотря на декларации о своей социальной ориентации, не обращают внимание на самые незащищенные слои населения, считает депутат от правящей фракции партии Союз крестьян и зелёных Юстас Джюгалис, который сам является единственным депутатом парламента Литвы, прикованным к инвалидной коляски, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 октября.

«Сейчас нищета — одна из самых больших проблем Литвы. По данным Eurostat, 30,1% литовцев живет на грани нищеты. Хотя пока что нет официальных данных, по моему мнению, 80% жителей с ограниченными возможностями живут в бедности. Мы можем изменить ситуацию, создавая больше рабочих мест, приспосабливая их к лицам с ограниченными возможностями, создавая в школах новое поколение, готовое к вызовам 21 века. На каждую инициативу нужны деньги, но в первую очередь мы обязаны использовать ресурсы, которые у нас есть», — уверен парламентарий, который также является руководителем парламентской Комиссии по правам лиц с ограниченными возможностями Юстас Джюгялис.

По его инициативе комиссия обратилась к министерству соцзащиты и труда, Министерству финансов, Министерству хозяйства, Госконтролю и Департаменту по делам лиц с ограниченными возможностями при Министерстве соцзащиты и труда с просьбой выяснить и представить информацию о том, сколько средств из структурных фондов ЕС, выделенных Литве в 2013 году, было использовано на интеграцию лиц с ограниченными возможными в общество.

Также, желая оценить политику социальной ответственности управляемых государством учреждений в отношении лиц с ограниченными возможностями и других социально уязвимых групп общества и выяснить, создаются ли для лиц с недугом возможности интеграции в рынок труда, комиссия в отдельном обращении попросила предоставить информацию об отчетах социальной ответственности управляемых государством учреждений.

«Мало того, что мы вообще не используем большую часть средств ЕС, выделенных Литве, мы эту маленькую часть выделили на улучшение инфраструктуры. Я считаю, что мы уже проложили достаточно дорог, обновили бордюры, и сейчас пришло время позаботиться о самых слабых членах общества — лицах с недугом и других социально уязвимых людях», — говорит парламентарий Джюгялис.