Оренбургские финансисты — одни из лучших в России

Оренбург, , 13:47 — REGNUM Оренбургская область на Московском финансовом форуме второй раз подряд стала лауреатом. Министерство финансов Оренбургской области победило в номинации: «За эффективную организацию межбюджетных отношений на региональном уровне». Традиционно на данный форум приглашают только один муниципалитет со всей страны. В 2017 году таким муниципалитетом стал Сорочинский городской округ, получивший из рук министра финансов России награду за «Управление муниципальными финансами», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

За победу в конкурсе «Лучшее муниципальное образование России» в номинации «Открытость и прозрачность управления финансами» награды удостоена начальник финансового отдела администрации Грачёвского района Ольга Унщикова. Грачёвский район стал победителем среди 260 претендентов со всей России.

«2017 год еще не завершён, однако, уже сейчас его по праву можно считать одним из самых успешных в истории финансовых органов области», — отметил Сергей Балыкин.

Министр финансов региона Татьяна Мошкова отметила, чтов 2017 году был проведён юбилейный X конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».

«Участие в данном мероприятии давно стало доброй традицией для наших территорий. Ежегодно мы подготавливаем большое количество конкурсных заявок, а на этот раз и вовсе превзошли все субъекты России по показателю активности: 33 из 42 муниципалитетов Оренбуржья сформировали свои заявки, потому что нам, действительно, есть что показать и мы готовы делиться своим опытом», — сказала она.

Глава областного ведомства также пояснила, что бюджет Оренбургской области ассоциируется уже не просто с деньгами как таковыми. Благодаря грамотным технологиям управления финансами оренбургские финансисты в прямом смысле перешли на высший уровень профессионализма.

Именно это признала конкурсная комиссия, присвоив сразу четырём муниципалитетам Оренбуржья звание лауреатов и призёров X Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».

В ходе встречи вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин вручил Благодарности губернатора Оренбургской области заместителю главы администрации Тоцкого района по финансовым и экономическим вопросам — руководителю финансового отдела Сергею Скрябину и начальнику управления финансов администрации муниципального образования Сорочинский городской округ Татьяне Такмаковой. Муниципалитеты, в которых они работают, стали обладателями дипломов I степени всероссийского конкурса. Диплома II степени был удостоен город Медногорск. Начальнику финансового отдела администрации города Ирине Никитиной первый вице-губернатор вручил Благодарственное письмо губернатора.

Благодарственное письмо губернатора Оренбургской области вручено также начальнику финансового управления администрации города Орска Владимиру Богданцеву, который совсем недавно возглавил секцию муниципальных финансов в Сообществе финансистов России.

«Как ручейки стекаются в реку, так и достижения и победы муниципалитетов создают единый положительный имидж Оренбуржья», — сказала вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, поздравляя коллег.