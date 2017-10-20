Госдума ужесточает наказание за управление незарегистрированным катером

Москва, , 13:38 — REGNUM Законопроект, увеличивающий штраф за управление моторной лодкой, катером или гидроциклом без государственной регистрации, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Существующие санкции за правонарушения на воде недостаточны для того, чтобы сократить их количество, отмечают в Госдуме. Так, за управление маломерными судами, которые подлежат обязательной госрегистрации, но не зарегистрировано, предлагается повысить штраф и установить его в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (сейчас действует от 500 рублей до 1 тыс. рублей).

«К сожалению, опасность административных правонарушений на водных объектах определяется не только материальным ущербом, но главное — они влекут за собой гибель людей», — подчеркнула в ходе пленарного заседания автор законопроекта, член Совета Федерации Людмила Бокова.

Так, по данным МЧС РФ, происшествия с маломерными судами постоянно увеличивается. Например, течение 2013−2015 годов на воде произошло свыше 16,3 тыс. происшествий, в которых погибло более 15 тыс. человек, в том числе 1001 ребенок.

«Зачастую к гибели людей приводит недобросовестность владельца судна, которая также проявляется и в отношении регистрации судна», — отметила Бокова.

Одновременно законопроектом прописывается возможность задержать незарегистрированный катер и поместить его на штрафстоянку.

Как волк в «Ну, погоди!»

Принятие законопроекта необходимо сегодня, когда участились случаи столкновений купавшихся людей с лодками и катерами, которые проезжали мимо на больших скоростях, считает первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Кроме того, по его словам, некоторые граждане не понимают всю серьезность ситуации и плохо представляют себе, о каких именно судах идет речь.

«Некоторые владельцы лодок и катеров воспринимают такие лодки, как вот, знаете, надувную лодочку, на которой плыл волк в «Ну, погоди!». На самом деле, это настоящее транспортное средство и поэтому увеличивается вдвое размер штрафа за управление подобного рода судном без разрешения», — объяснил Исаев.

По его словам, именно поэтому на управление такими судами должны выдаваться специальные разрешения.