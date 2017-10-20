Ни квартиры, ни денег: Москва отчиталась о ходе расселения очередников

Москва, , 16:35 — REGNUM В 2017 году 2,5 тыс. семей из Москвы вместо бесплатных квартир получили субсидии для покупки жилья. Однако выплаченные 63 280 рублей за квадратный метр в три раза ниже рыночной стоимости. Очевидно, что на такую сумму очередник не сможет приобрести квартиру в столице. Об этом 20 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, комментируя отчёт, представленный главой департамента городского имущества (ДГИ) Максимом Гаманом.

«Да, в этом году улучшили свои жилищные условия 3200 семей, но каких адских усилий им это стоило, знают только очередники! Они писали жалобы во все инстанции, получали лживые отписки ДГИ, неправильные расчёты предоставляемой площади, завышенные коэффициенты по социальной ипотеке, (когда стоимость квартиры является почти рыночной)», — подчеркнула общественница.

Мартьянова отметила, что такой способ улучшения условий проживания действительно наиболее востребован, но не у тех очередников, которым направляет предложение на получение субсидии департамент городского имущества (Закон 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» — прим. ИА REGNUM ). Для семей, простоявших в очереди на социальное жилье более 25 лет, которые и получают эти множественные (по данным департамента — 15 тыс.) уведомления, данный вид улучшения совсем не актуален. Данная опция востребована лишь у очередников, которых с внесением поправок в 29 Закон города Москвы и вовсе полностью лишили надежды на улучшение жилищных условий, выкинув в конец очереди.

При этом Мартьянова напомнила, что департамент городского имущества систематически не осваивает уже выделенные средства на предоставление субсидий очередникам. Так, в 2015 году объём исполнения бюджета был равен лишь 3%, в 2016 году, после волны недовольства и проведения голодовки очередниками, объём исполнения увеличился до 50%. На 19 октября 2017 года, по данным открытого бюджета, объём выполнения обязательств перед очередниками по программе «Жилище» равен лишь 53,5%.

«Ликвидация отдельной очереди 05Б0104 на субсидию для многодетных семей на данном фоне вообще не поддается объяснению. А ведь ранее департамент жилищной политики и жилищного фонда осваивал 100% бюджета уже в первом квартале года! Даже если 50 000 уведомлений о предложении субсидии направит департамент городского имущества тем, кому они не актуальны, он не решит проблему с 81 701 семей, состоящей в очереди на жилье! И обеспечение 3−4 тыс. семей в год является просто насмешкой над всеми очередниками, ведь с таким темпом ждать положенного жилья ещё 20 лет, а 57 370 семей встали в очередь до марта 2005 года и ожидают жилье уже более 12 лет!», — заключила эксперт.

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Добавим, что 19 октября руководитель департамента городского имущества Максим Гаман провел брифинг, на котором отчитался о проделанной работе. По его словам, в 2017 году 3,2 тыс. семей улучшили жилищные условия при помощи города. Из них 2,5 тыс. семей воспользовались возмездными способами улучшения жилищных условий, в том числе субсидиями на общую сумму более 4 млрд рублей.

Кроме того, у департамента в работе находятся обращения от ещё 3,5 тыс. семей, представивших документы на перерегистрацию. До конца 2017 года в ведомстве планируют улучшить жилищные условия ещё как минимум 800 семьям. Ещё 20 тыс. семей, где пока не определились с видом получения помощи, получат письменные разъяснения о порядке улучшения жилищных условий с предложением воспользоваться различными программами для решения жилищного вопроса в 2018 году.

«Субсидия остаётся наиболее востребованным способом улучшения жилищных условий, так как даёт возможность семье самостоятельно выбрать жильё, в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Поэтому на 2017 год, как и в прошлом году, бюджетом было запланировано 6 млрд рублей на эти цели», — подчеркнул Гаман.

Ещё одним позитивным моментом, по его словам, стало то, что с 2005 года в Москве в три раза сократилось количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На текущий момент жилищная очередь вышла на минимальный уровень за последние 15 лет.

«Таких показателей удалось добиться благодаря высокому темпу обеспечения, в разы превышающего постановку на учет новых очередников. При этом сокращение очереди происходит за счет обеспечения, а не снятия с учета. Так, в 2016 году обеспечено в 20 раз больше очередников, чем встало на жилищный учет. В текущем году уже обеспечено 3,2 тыс. семей, что в 2 раза больше количества вставших на очередь, несмотря на интегрирование в очередь почти 1,5 тыс. семей на территории ТиНАО», — отметил глава ДГИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередники оспаривают заявления московских чиновников уже не в первый раз. Они убеждены, что в отчётах об обеспеченности жильём департамента не раскрывается истинное положения дел, создаётся обманчивое впечатление об успешности проводимой работы.

Подробности читайте здесь: «Очередники Москвы» оспорили отчет департамента городского имущества