Фонд содействия реформирования ЖКХ проработает еще год

Москва, , 13:31 — REGNUM Закон о продлении функционирования Фонда содействия реформирования ЖКХ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

При этом во втором чтении документ был также принят на пленарном заседании 20 октября.

Теперь фонд продолжит работать до 1 января 2019 года, а не до 1 января 2018 года, как предполагалось ранее. По словам депутатов, к этому времени будет полностью завершена программа по сносу аварийного жилья и переселении граждан. Как отмечали депутаты в ходе рассмотрения законопроекта, в 15 субъектах РФ программа до сих пор не завершена. Переселения все еще ждут 34 тыс. человек, поэтому продление срок работы фонда необходимо. При этом в 60 регионах программа программа расселения уже полностью завершена.

Фонд существует в РФ с 2008 года. Его основная задача — обеспечить переселение граждан РФ из аварийного жилья в новые дома.