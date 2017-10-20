Платформа для социальной журналистики «Конт» работает с перебоями

Москва, , 13:28 — REGNUM Из-за уязвимости программы «Ревизор» Роскомнадзора третий день с перебоями работает платформа для социальной журналистики «Конт». На данный момент сайт частично доступен, но работает с перебоями из-за периодических блокировок ресурса со стороны операторов связи.

Руководитель «Конта» Артем Кривич следующим образом описывает суть возникшей проблемы:

«По информации хостера, на запрещенном домене, к которому «Конт» не имеет никакого отношения, в DNS записи прописан наш домен, из-за чего РКН считает, что запрещенный сайт перенаправляет на сайт «Конта». Подобная уязвимость уже широко обсуждалась в прессе в июне месяца этого года. РКН обещал решить эту проблему, но, похоже, что такая уязвимость до сих пор существует. Нами был направлен запрос на имя руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. Ожидаем ответа».

ИА REGNUM напоминает, что после обязательной с 2016 года установки на сетях операторов связи программного комплекса «Ревизор» для мониторинга исполнения требования Роскомнадзора по блокировке сайтов из «черного списка», владельцы заблокированных доменов получили возможность «перенаправлять» блокировку на другие ресурсы, что стало массовым явлением с июня 2017 года.

Платформа «Конт» является одной из крупнейших в России и входит в топ-100 по посещаемости среди информационных ресурсов России, согласно данным Liveinternet. На платформе зарегистрировано больше 250 тысяч пользователей.