Борьба за выживание: тренер ВК «Прикамье» обратился к Путину за поддержкой

Пермь, , 13:13 — REGNUM Тренер волейбольного клуба «Прикамье» Владимир Путин обратился к своему могущественному тёзке — президенту России Владимиру Путину с просьбой о поддержке спортсменов. Лидируя в Высшей лиге «А» и не имея ни одного проигрыша в матчах, клуб вынужден отказаться от выездных соревнований из-за безденежья. В результате команде зачли поражение, сообщают местные СМИ.

Тренер клуба признался, что на проведение домашних туров был объявлен сбор средств. Необходимую сумму смогли собрать. Один из поклонников волейбола перечислил 100 тыс. рублей, что вызвало у тренера неизгладимые впечатления.

Стоит отметить, что финансовая проблема команды находится в центре внимания давно. Летом 2017 года по этой причине команда не принимала участия в турнире за выход в Суперлигу. Региональные власти знакомы со сложившейся ситуацией. Ранее спортсменам предлагалось найти самостоятельно 17,5 млн рублей, тогда на условиях софинансирования такую же сумму выделят из бюджета края.

Владимир Путин не теряет надежды на встречу с губернатором Максимом Решетниковым. Глава региона в интервью газете «Звезда» сказал, что будет поддерживать основные местные спортивные команды. Известно, что у него были встречи с руководителями клубов. Однако с тренером «Прикамья» такой встречи не было.

В борьбе за выживание Владимир Путин написал письмо президенту РФ.

«В баскетболе есть термин: «фол последней надежды», когда терять уже нечего и игрок сознательно нарушает правила игры, рассчитывая хотя бы на один промах соперника со штрафного. Может, письмо и не стоило писать. Я думал об этом. Но, много раз перечитывая, не нашёл никакого негатива. Более того, показав его людям, мнение которых ценю, получил полное одобрение. К тому же вопрос уже явно назрел, и рано или поздно он всё равно был бы кем-то поднят, так как касается проблем всех пермских спортивных клубов», — сказал тренер волейбольного клуба.

В обращении он отметил заслуги ВК «Прикамье», а также сделал акцент на том, что волейбол — один из самых массовых и популярных видов спорта. Путин затронул острый вопрос спонсорства, когда за каждым клубом раньше стояли генеральные спонсоры. Футбольный «Амкар» опекали «Минеральные удобрения» (сейчас в структуре «Уралхима»), хоккейный «Молот-Прикамье» — «Мотовилихинские заводы» (сейчас в структуре «Ростеха»), баскетбольный «Урал-Грейт» — «Камкабель» и «Пермэнерго» (сейчас в группе компаний «Ренова»), ВК «Прикамье», — «Пермский пороховой завод» и «Уралсвязьинформ» (сейчас в структуре «Связьинвеста»).

"Эти предприятия никуда не делись и также продолжают работать в Пермском крае. Но центры управления ими находятся в Москве, откуда престиж отдельно взятого региона рассматривается под другим углом. Поэтому решить проблему спонсоров на местном уровне не удаётся. А так как бюджетных средств выделяется «Прикамью» сравнительно немного (18 млн рублей на год), то наличие спонсоров становится для клуба жизненно важным фактором», — отметил тренер.

Он подчеркнул, что в случае закрытия ВК «Прикамье» может пострадать весь пермский волейбол. Болельщики лишатся зрелища. У детей снизится интерес к занятиям. Тренеры будут вынуждены отправлять перспективных воспитанников в другие команды, увеличивая миграцию из региона талантливых ребят.

По словам Путина, ему стараются помочь руководители Всероссийской федерации волейбола и губернатор Максим Решетников. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко направил несколько писем в московские компании, имеющие крупный бизнес в Прикамье, с просьбой о поддержке клуба.

«Но пока что-то не «срастается», а время уходит, и ситуация стремительно ухудшается. Клуб находится на грани банкротства. Направляя письмо Вам, надеюсь на понимание и возможное оказание помощи в решении нашей проблемы», — резюмировал Владимир Путин.

Тренер сообщил, что получил уведомление из аппарата правительства Пермского края о том, что ответ ему даст региональное министерство спорта.

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