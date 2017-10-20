Десять камер ГИБДД «собрали» на крымских дорогах более 6 млн руб

Симферополь, , 13:09 — REGNUM За два с половиной месяца крымские водители, «пойманные» новыми комплексами автоматизированной фиксации нарушений ПДД, получили штрафов на шесть миллионов рублей. Об этом 20 октября на пресс-конференции в Симферополе заявил начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы направили нарушителям более девяти тысяч уведомлений со штрафами примерно на шесть миллионов рублей. Половина из них уже оплачена. Напомню, что если нарушитель успеет уложиться с оплатой в течение первых 20 дней с момента получения уведомления, то сумма штрафа сокращается вдвое», — подчеркнул Анатолий Борисенко, напомнив, что эта система позволяет водителям самостоятельно узнать о совершенных нарушениях с помощью портала госуслуг.

Либо, по его словам, придётся дожидаться письма с начисленным штрафом.

Напомним, на полуострове центр автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения работает с августа 2017 года, на данный момент на дорогах Крыма функционирует десять камер видеофиксации. До конца года власти планируют установить 285 камер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в России вступил в силу новый административный регламент, регулирующий деятельность сотрудников ГИБДД,

В частности, согласно документу, инспекторы ГИБДД теперь могут останавливать транспортные средства вне стационарных постов, а также не выдавать справки после дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Во время общения с водителями инспекторы должны быть вежливыми, а также воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация. Помимо этого сотрудники ГИБДД не смогут больше устраивать «засады» на дорогах — патрульный автомобиль должен быть хорошо виден участникам дорожного движения.

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