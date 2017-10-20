Саудовский священнослужитель: В половом насилии виноваты сами женщины

Эр-Рияд, , 13:06 — REGNUM Один из священнослужителей Саудовской Аравии Ахмед бен Саад Аль-Карни заявил, что женщины сами является «причинами полового насилия и измен», сообщает The Independent.

В своем видео, в котором он обрушился с критикой на женщин, он показал одну из них с «провокационным» макияжем. Изображение было снабжено подписью: «если он изнасилует ее, она придет домой в слезах из-за ее достоинства».

«Я клянусь Богу, женщины являются причиной полового насилия и измен», — подчеркнул Аль-Карни.

«Посмотрите на женщину в этом видео, именно она остановила мужчину, который вел машину, именно она села с ним в автомобиль», — отметил он.

По его словам, женщина, которая покидает свой дом накрашенной и надушенной, совершает «супружескую измену».

Заявления священнослужителя вызвали волну критики со стороны жительниц Саудовской Аравией. По их словам, Аль-Карни не имеет ни малейшего представления о том, через что проходят ежедневно женщины в Саудовской Аравии. Они также указали на то, что в королевстве женщины ежедневно подвергаются домогательствам, несмотря на ношение «хиджабов, абай и даже никабов».