Цифровой ЦОН заработает в Казахстане в конце года

Астана, , 13:07 — REGNUM Цифровой Центр обслуживания населения (ЦОН) заработает в Казахстане в конце этого года, сообщил глава «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов на семинаре в Астане.

Благодаря новому сервису можно будет получить государственные услуги без участия операторов.

«Один из этапов трансформации наших ЦОНов — это создание цифрового ЦОНа, а также внедрение проактивного принципа оказания госуслуг», — говорит Оспанов.

Он отметил, что в век внедрения цифровых технологий граждан Казахстана необходимо обучать пользованию порталом, именно поэтому было принято решение перейти на цифровой ЦОН. В конце года сервис будет запущен в пилотном режиме.

Чтобы облегчить работу, «Правительство для граждан» создаст специальные обучающие видеоролики. Кроме того, будет усилена работа по присваиванию мобильных номеров и выдаче электронно-цифровых подписей.

Ранее сообщалось, что сотрудника ЦОНа в Костанайской области, который помог инвалиду встать в очередь на жилье, могут поощрить. У инвалида-колясочника и его жены не было прописки, которая необходимо для того, чтобы получить жилье и место в детском саду для ребенка. Тогда сотрудник ЦОНа прописал его в своем доме.

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