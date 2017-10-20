Нарушителей ПДД в РФ будут штрафовать по фото граждан: за какие нарушения?

Москва, , 12:55 — REGNUM Законопроект, разрешающий штрафовать водителей за нарушения ПДД по информации, предоставленной гражданами, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Изменения предусматривают возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении, в случае их фото — или видеофиксации гражданами, зарегистрированными в ЕСИА.

Какие нарушения можно фиксировать

В этой связи КоАП дополняется корреспондирующими изменениями, обеспечивающими практическую реализацию нового порядка участия граждан в фиксации нарушения правил дорожного движения техническими средствами.

Результатом принятия законопроекта будет упрощение процедуры привлечения к административной ответственности водителей за административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 3 статьи 12.10 (нарушение правил переезда через железнодорожные пути), частями 1 и 3 статьи 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора), частью 2 статьи 12.13 (нарушение правил проезда перекрестков), частями 2 и 3 статьи 12.14 (нарушение правил маневрирования), частями 4 и 5 статьи 12.15 (нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда или обгона), частями 1−5 статьи 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой), частями 1.1 и 1.2 статьи 12.17 (непредоставление преимущества ТС со спецсигналами), статьей 12.18 (непредоставление преимущества пешеходу), статьей 12.19 КоАП (нарушение правил остановки и стоянки ТС).

Спецпрограмма

Правительство РФ должно будет обеспечить «создание и функционирование специализированного программного обеспечения». В связи с чем предусматривается отлагательный срок вступления закона в силу — по истечении 180 дней с момента его принятия, что необходимо для разработки соответствующего постановления.

Цена вопроса

Реализация законопроекта потребует в течение трех лет дополнительных ассигнований из федерального бюджета на закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи в сумме 2 млрд 699 млн рублей, в том числе: 2017 год — 965,864 млн рублей; 2018 год — 866,974 млн; 2019 год — 866,974 млн рублей.

Статистика

Подобная практика широко применяется за рубежом, отмечает правительство. В Российской Федерации участие граждан в выявлении и фото — видео фиксации нарушений правил дорожного движения апробировано в двух субъектах Российской Федерации — в городе Москве и Татарии. «Граждане Российской Федерации достаточно активно направляют в полицию и в другие инстанции свои фото и видео материалы по фактам рассматриваемых правонарушений», указали авторы. Так, по их данным, в 2016 году таких обращений было рассмотрено 126 тыс., за 8 месяцев 2017 года — 111 тыс. (прирост на 14,5%).