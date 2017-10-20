Полиция КНР спасла заложников после публикации в социальной сети

Пекин, , 12:24 — REGNUM Необычный случай произошел в провинции Хунань, где двое граждан КНР — мужчина и женщина — были захвачены в заложники членами преступной группировки. Преступники отобрали у похищенных мобильные телефоны, однако мужчина успел разместить запись в одной из социальных сетей с призывом о помощи.

В записи мужчины было указано приблизительное место, где держали заложников, а также его полное имя и номер мобильного телефона. Сотрудники правоохранительных органов прочитали сообщение менее чем через 10 минут после его публикации, пишет «Чжунго жибао».

Сразу после прочтения к месту преступления был отправлен отряд специального реагирования. Точный адрес, где удерживали силой граждан, был вычислен с помощью специального оборудования. При задержании преступники не оказали сопротивления и добровольно сдались полиции.

Как оказалось, мужчина и женщина стали жертвами одной из многочисленных мошеннических пирамид, действующих на территории КНР. Для того, чтобы оказаться на свободе, им было необходимо привлечь новых жертв мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в международном аэропорту Шоуду, расположенном в пригороде Пекина, совершил посадку самолет авиакомпании United Airlines, на борту которого помимо прочих пассажиров находился гражданин КНР, доставленный на родину в сопровождении сотрудников правоохранительных органов США. По прилету американские полицейские передали китайским коллегам подозреваемого в совершении преступления на территории Китая.

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