Вслед за ЕС и США в Петербурге резко выросла заболеваемость гепатитом

Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Количество случаев заболевания всеми формами острого гепатита в Санкт-Петербурге с января по август 2017 года возросло в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года. Такие данные сообщил 19 октября Петростат. По отдельным видам гепатита динамика оказалась разнонаправленной.

Так, за восемь месяцев текущего года заболевамость гепатитом А возросла сразу в 1,9 раза. Гепатитом С заболело на 22% больше людей, чем в январе — августе 2016 года. При этом количество заболеваний гепатитом В в Петербурге уменьшилось на 34,5%.

В прошлом году за тот же период динамика заболеваний гепатитом А также была растущей (22%), хотя и намного менее пугающей, чем в 2017 году. При этом в «лидерах» в минувшем году был гепатит С — в январе — августе 2016 года по этому заболеванию был рост в полтора раза.

Как сообщало ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, наибольший показатель заболеваемости гепатитом регистрируется в возрастной группе детей 3−6 лет, а также среди взрослых 18 лет и старше.

Среди других эпидемических заболеваний в Петербурге в первые восемь месяцев 2017 года, помимо гепатита, заметным ростом «отличился» паротит (в 4,3 раза). По всем остальным инфекциям зарегистрировано снижение заболеваемости или нулевая динамика. Так, число зафиксированных случаев ВИЧ-инфекции в январе — августе 2017 года составило 93,2% к уровню того же периода прошлого года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о мощной вспышке гепатита А в странах Европейского союза. Согласно статистическим данным, наибольшее количество случаев гепатита А в Евросоюзе зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами.

Крупнейшая за последние 20 лет вспышка гепатита А зафиксирована также в трех штатах США. Там проводится массовая вакцинация, прежде всего касающаяся людей, ведущих асоциальный образ жизни.

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Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией. Существует пять основных вирусов гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Европейского региона продолжается рост заболеваемости гепатитом А. Большинство заболевших зарегистрировано в Нидерландах, Великобритании и Испании.

Гепатит A — это острая инфекционная болезнь, при которой единственным источником вируса является человек. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней. Этот вирус присутствует в фекалиях инфицированных людей и чаще всего передается при потреблении загрязненных пищевых продуктов или воды. Также он может распространяться при некоторых видах сексуальных отношений.

Самой эффективной мерой профилактики гепатита А является вакцинация. Кроме того, чтобы не заразиться вирусным гепатитом А, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, употреблять только тщательно вымытые чистой водой овощи и фрукты, пить бутилированную или кипяченую воду, а также отказаться от продуктов, реализуемых на улице и на предприятиях общественного питания сомнительного характера.

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