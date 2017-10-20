Мединский приехал на заседание ВАК по своей диссертации

Москва, , 12:11 — REGNUM Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский приехал на заседание Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которая рассмотрит его диссертацию и даст рекомендации, лишать министра ученой степени доктора исторических наук, или нет.

Заседание президиума комиссии проходит за закрытыми дверями без представителей прессы.

Напомним, решение о лишении Мединского ученой степени было направлено в Министерство образования и науки в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра ученой степени, который посчитал, что диссертация главы Минкульта «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» не имеет «научной ценности».

Решение о лишении было принято из-за того, что министр в своей диссертации пользовался не оригиналами источников, а их переводами, анализировал летописи как источники достоверных фактов, а также написал, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности».

В начале октября экспертный совет ВАК при Министерстве образования и науки на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. При этом в министерстве культуры отметили, что окончательное решение по данному вопросу остается за министерством образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Президиум ВАК рассмотрит вопрос о лишении Мединского ученой степени