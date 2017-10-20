Фигурантка дела Серебренникова скрывается в Латвии

Москва, 20 октября 2017, 11:53 — REGNUM Фигурантка дела «Седьмой студии» Екатерина Воронова скрывается в Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, озвученные в Мосгорсуде.
По версии следствия, Воронова уничтожила часть финансовой документации и уехала в Латвию еще до возбуждения уголовного дела.
«Воронова покинула территорию России на автобусе, выехав в Латвийскую Республику», — говорится в постановлении СК РФ об объявлении Екатерины Вороновой в международный розыск.
Также Мосгорсуд отклонил жалобу и признал законным решение о заочном аресте Вороновой.
«Решение Басманного суда Москвяфы о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения», — заключил судья.
Напомним, глава «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и сотрудники основанной им «Седьмой студии» обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, они похитили 68 млн рублей, выделенных из государственного бюджета на культурный проект «Платформа».
Вместо проведения проекта, обвиняемые украли деньги на постановку «Сон в летнюю ночь». В ответ на это защита указывает, что спектакль был поставлен пять лет назад.
На данный момент Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева, признавшая вину, находятся под домашним арестом. Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский заключен под стражу.
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