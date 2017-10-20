Допросы и участие: Госдума уточняет судопроизводство с участием детей

Москва, , 11:50 — REGNUM Правительственный законопроект, уточняющий порядок гражданского судопроизводства с участием несовершеннолетних, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября. Инициатива вызвала споры о ювенальной юстиции.

Шаг к ювенальной юстиции?

Законопроект — переход к ювенальной юстиции, обеспокоена глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева (КПРФ).

«Мама, папа будут все равно защищать ребенка, хоть он какой плохой. После этого законопроекта может ребенок мстительно будет говорить на своих родителей и осуждать их. Закон нужно внимательно посмотреть», — указала она.

Такую позицию отверг депутат Госдумы Александр Грибов («Единая Россия»).

«Ложная посылка, что мы взяли западный опыт для работы над законопроектом», — отметил он. «Я согласен, что проблем много в плане того, что мы перенимаем (нормы) исходя из участия в международных конвенциях. Но базово — это комплексный шаг вперед», — полагает депутат.

Суть предложений

Так, устанавливаются особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Предполагается участие в допросе педагога или психолога и законного представителя несовершеннолетнего, которые могут задавать вопросы допрашиваемому, а также высказывать мнение относительно личности свидетеля и содержания его показаний.

Прописывается, что судья должен проинформировать несовершеннолетнего в доступной для него форме о существе рассматриваемого дела и его процессуальных правах, при этом такое информирование не должно причинять вреда здоровью или развитию несовершеннолетнего.

Предусматривается обязанность суда при решении вопроса о принятии отказа от иска, признании иска ответчиком или утверждении мирового соглашения сторон выяснить мнение несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, по вопросам, затрагивающим его права и законные интересы.

По определению суда законный представитель недееспособного или не обладающего полной дееспособностью гражданина может быть отстранен от участия в деле по ходатайству лиц, участвующих в деле, если он злоупотребляет предоставленными ему полномочиями, — в этом случае к участию в деле допускается другой законный представитель. В случае невозможности замены законного представителя интересы несовершеннолетнего (или иного недееспособного или не обладающего полной дееспособностью гражданина) может представлять адвокат, назначаемый судом.

Кроме того, устанавливается, что привод не может применяться к несовершеннолетним лицам, беременным женщинам, лицам, которые ввиду болезни, возраста или других уважительных причин не в состоянии явиться в судебное заседание по вызову суда.