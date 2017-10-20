300 спортсменов пробегут по шоссе в память о заживо сожженных

Псков, , 11:50 — REGNUM Забег по шоссе в честь памяти сожженных заживо жителей деревни Красуха состоится в Псковской области, 20 октября информировал государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту.

«Соревнования пройдут 21 октября в окрестностях сожженной немецкими карателями деревни Красуха. В традиционном памятном забеге примут участие более 300 легкоатлетов из всех муниципальных образований Псковского региона», — говорится на официальном портале Псковской области. Отмечается, что «спортсмены возложат цветы и венки к памятнику «Скорбящая псковитянка», установленному на месте трагедии»

Организаторами состязания выступают государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, комитет по спорту и молодежной политике Порховского района и областная федерация легкой атлетики.

Напомним, в ноябре 1943 года недалеко от деревни Красуха Псковской области подорвалась на мине немецкая автомашина с фашистским генералом Ферчем. 27 ноября немецкие каратели ворвались в деревню и сожгли в сараях 280 детей, женщин и стариков. После Великой Отечественной войны деревня уже не восстанавливалась, в 1964 году был открыт первый обелиск в память о павших. В 1968 году, на месте сожженной деревни, был установлен памятник «Скорбящая псковитянка».