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Атака на сайт ИА REGNUM

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, 20 октября 2017, 11:39 — REGNUM  Второй день подряд неизвестный (пока) злоумышленник пытается атаковать сайт ИА REGNUM. Его усилия успехом не увенчались — мы на страже и готовы к ответным действиям, которые последуют незамедлительно.

Два дня подряд сайт ИА REGNUM атаковали с разных сторон. Почерк, интенсивность и систематичность атаки ясно показывают, что она именно «адресная» и направлена на прекращение работы сайта или получение несанкционированного доступа к ресурсам сайта. Векторы атаки свидетельствуют о том, что злоумышленник подготовился, прежде чем начал незаконную деятельность.

Борьба продолжается. Мы работаем.

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Жизнь ИА REGNUM