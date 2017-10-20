«Один тест школьников на наркотики – это мало. Нация вымирает»

Саратов, , 11:40 — REGNUM Минобразования РФ подготовило проект приказа о ежегодном социально-психологическом тестировании на наркотики школьников и студентов колледжей и вузов, начиная с основного уровня общего образования, то есть с пятого класса. Председатель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья Наталья Королькова, комментируя ИА REGNUM нововведение, отметила, что это всего лишь один из способов профилактики наркомании. Последние несколько лет школьников уже тестируют на наркотики, но это не помогло получить информацию о потребителях.

«Существуют два момента, которые являются причинной употребления молодежью наркотиков, алкоголя, табака, — сообщила Королькова. — Первый — это их доступность, поэтому задача государства сделать их недоступными. Второй момент — вопрос программирования на употребление. Начинается оно с примера семьи, с разговоров о питейных традициях. Поэтому другая задача — распрограммировать. Здесь речь идет о просветительской деятельности, профилактических мерах, повышении ответственности родителей за своих детей».

По ее мнению, одно тестирование в год без проведения просветительской и разъяснительной работы не даст результата.

Психолог по работе с зависимостью и созависимостью РЦ «Открытие» в Саратове Надежда Федотова полагает, что в любом случае со стороны государства лучше что-то делать, чем не делать ничего, так как наркомания и алкоголизм в российском обществе являются сильной угрозой и дошли уже до своей критической отметки. Дальше — только вырождение нации.

«Социально-психологические тесты — это вопросы, на которые отвечают школьники. По количеству определенных баллов, которые набирает школьник, выявляют его склонность к употреблению химических веществ, — пояснила Федотова. — Тесты бывают разные. Их задача — выявить предрасположенность организма, его психологические особенности и социальную среду, в которой он проживает, на употребление химических веществ. Социальная среда — это семья, школа, друзья. Какие условия дома? Отношения со сверстниками, учителями, одноклассниками? Тест покажет склонность школьника в системе биопсихосоциодуховной модели зависимости. То есть он выявит психологический и социальный фактор».

По ее словам, предложение Минобразования РФ — хорошее, но только что делать дальше, когда выявлена склонность к наркомании и алкоголизму? Нужна профилактическая и реабилитационная система.

«Профилактическая система — это лекции в школе по профилактике алкоголизма и наркомании для детей и родителей, — отметила психолог. — Это тематические видеофильмы, причем не только документальные, но и художественные. Это мотивация детей заниматься интересным и полезным делом (спорт, искусство, образование, развитие духовной сферы школьника, понятие о Боге, о мироздании в целом, о космосе, космических исследованиях). Кроме того, помимо информирования школьника о религии, необходимо формировать у него метафизический взгляд на жизнь, то есть о связи физического и духовного понимания. Реабилитация — это обращение к наркологу, постановка на учет, при необходимости детоксикация с последующим помещением в реабилитационный центр по программе «12 шагов», которая на сегодняшний день признана самой эффективной в мире. Процесс ремиссии, то есть неупотребление вещества, может продолжаться всю оставшуюся жизнь. Плюс адаптация и ресоциализация в обществе».

Федотова обратила внимание на то, что на сегодняшний день нет универсального биологического теста, способного показать все виды наркотиков, которые существуют на данный момент и употребляются людьми.

Королькова тоже подчеркивает, что ежегодное тестирование школьников и студентов играет только на профилактику, но не дает результатов обнаружения употребляемых веществ, потому что тестирование проводится на добровольной основе.

«Употребляющие на тестирование не пойдут, — сказала она. — Меня настораживает вариант, когда родители отказываются от тестирования своих детей. В связи с этим возникает опасность нехорошего внимания к таким детям. Сразу возникает, порой и беспочвенное, но подозрение. Здесь, конечно, палка о двух концах. Положительный момент был бы в индивидуальной работе со школьником. Но я не уверена, что в наших школах умеют это делать».

Минобразования РФ проект своего приказа направило в Минэкономразвития РФ для финансовой оценки. Председатель саратовского общества трезвости Наталья Королькова подтверждает, что профилактика — дело затратное.

«К вопросу о финансировании, — говорит она. — У нас, общественников, порой возникает вопрос к производителям тестов. Уж очень смахивает на пиар. Государственное финансирование было бы разумно направлять на проведение профилактических уроков».

С 2009 года в России действуют законодательство, ограничивающее потребление алкоголя и табака. Специалисты отмечают, что принятые меры сдерживают рост наркомании и алкоголизма среди молодежи. Особую роль играет распространяющийся сейчас в молодежной среде тренд на здоровый образа жизни.

«Очень надеемся, что Россия прекратит вымирать от употребления всех этих вредных веществ. Нас беспокоит демографическая катастрофа — смертность выше рождаемости. Появилось много новых синтетических наркотических веществ, которые быстро «затаскивают» в зависимость. По статистике в России не употребляют наркотики 40% молодых людей», — резюмировала Королькова.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании приказа Минздрава РФ медицинские осмотры школьников и студентов регламентированы с 2013 года. Предусмотрено социально-психологическое тестирование и профилактические медосмотры. Они проводятся на добровольной основе (до 15-летего возраста — с согласия родителей, с 15-летнего возраста — с согласия школьника).

В разработанном Минобразования РФ приказе указано количество социально-психологических тестов — раз в год, начиная с уровня основного общего образования. Каких дополнительных расходов это потребует — не сообщается.

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