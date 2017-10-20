В Москву вторая декада октября принесла минусовые температуры

Москва, , 11:37 — REGNUM В Москве, в первый раз этой осенью, зафиксирована минусовая температура, 20 октября сообщает портал Meteonovosti.ru.

В районе Бутово ночью температура воздуха упала до отметки термометра — 1. Температура — 1,4 градуса была зарегистрирована на 24 км МКАД.

Ранее представитель Росгидромет сообщил ТАСС: «Обновленный прогноз на предстоящие дни показывает, что в ночь на субботу может пойти кратковременный снег, который затем с потеплением перейдет в дождь. Снег также ожидается и в ночь на воскресенье».

Напомним, согласно общей климатической характеристике, октябрь в Москве — прохладный месяц со среднемесячной температурой около +5.+7 °C. Осадки выпадают в основном в виде дождя, возможен снег.

Снежный покров как правило отсутствует, иногда (не каждый год) бывает временный, крайне редко (раз в несколько десятилетий) также возможно образование постоянного в последнюю пятидневку месяца. В последних числах месяца очень редко на реках и озёрах возможен ледостав.