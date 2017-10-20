Школы Великого Новгорода из-за пневмонии уходят на дистанционное обучение

Великий Новгород, , 11:23 — REGNUM Из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией 40% школ Великого Новгорода перешли на электронное (дистанционное) обучение. Об этом в «Вестях. Великий Новгород» сообщила председатель комитета образования Великого Новгорода Ирина Шанаева. В настоящее время среди городских школьников зафиксировано около 60 случаев заболевания.

Но, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость растёт.

Внебольничная пневмония — это острое заболевание, возникшее вне стационара, чаще всего — как осложнение после ОРЗ. В Новгородской области за девять месяцев 2017 года зарегистрировано 2492 случая — это на 8% меньше, чем в прошлом году, но с начала октября отмечается увеличение заболеваемости.

Так, за две недели октября в Новгородской области зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии, из них 103 случая — в Великом Новгороде.