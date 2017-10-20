В Ярославской области убийство священника вызвало осушение пруда

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:53 — REGNUM В Переславле Ярославской области закопали траншею, по которой уходила вода из пруда, расположенного за Свято-Троицким Даниловым монастырём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Летом прошлого года в Свято-Троицком Даниловом монастыре в Переславле-Залесском был убит настоятель обители, игумена Даниил. Для проведения следственных действий потребовалось выкопать траншею и осушить часть водоема. Следователи уехали, закапывать траншею не стали, пруд начал мелеть. Недавно скульптор, член Союза художников Николай Матвеев поднял на встрече с мэром города вопрос о восстановлении пруда, находящегося рядом монастырем.

«Раньше вода доходила до деревьев, я даже ставил трубу, чтобы сделать перелив. После того как вырыли траншею, из него ручьём стала вытекать вода. Пруд здесь со стародавних времён, старики рассказывали, что дно было выложено плиткой, сюда монахи приходили, мылись, купались. Здесь рыбу разводили, до сих пор водится. Сейчас траншею закопаем, пруд начнёт наполняться за счёт осадков и ручьёв» — рассказал Николай Матвеев.

Сейчас траншею закопали. Руководитель пресс-службы Переславской епархии Андрей Зубков сказал корреспонденту ИА REGNUM, что пруд не имел сакральной важности, крестные ходы вокруг него не проводились, но он использовался всегда как пожарный водоем и для бытовых нужд.