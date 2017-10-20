Валентина Терешкова станет крестной матерью «Кометы»

Рыбинск, Ярославская область, , 10:34 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области завод «Вымпел» спустит на воду судно на подводных крыльях «Комета 120 М». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на заводе.

Суда на подводных крылья в России не строили уже тридцать лет. Рыбинцы заложили судно летом 2013 года. За десятилетия, прошедшие с выпуска последнего корабля, технология изготовления судов на подводных крыльях были утеряна и нижегородское центральное конструкторское бюро имени Р.Е. Алексеева разработало технологию заново.

Корпус лодки состоит из алюминиевых сплавов, на корабле установлены самолетные двери и кресла, в «Комету» поставили усмирители качки и многие другие новшества.

Судно сможет развивать скорость до 35 узлов. Оно рассчитано на 120 пассажиров и будет эксплуатироваться на море. Крестной матерью «Кометы» станет первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. В торжественном спуске планируют участвовать заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Николай Шабликов, представители правительства Ярославской области, руководство Рыбинска и ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева.

В 2018 году «Комета» будет введена в эксплуатацию и начнет курсировать по маршруту Севастополь-Ялта.