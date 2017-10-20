Реабилитационный центр власти Якутии превратили в VIP-резиденцию

Якутск, , 11:32 — REGNUM Комплекс «Дом приема официальных делегаций», построенный на Табагинском мысе Якутии, всё никак не становится реабилитационным центром, несмотря на соответствующее распоряжение прокуратуры. Региональное отделение ОНФ предлагает властям региона сэкономить, передав уже, в конце концов, этот объект безвозмездно на баланс бюджетному учреждению, высвободив деньги, которые тратятся на эту VIP-резиденцию, и потратив их на социальные нужды в ситуации дефицита финансирования, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Главе республики Егору Борисову отправлено соответствующее письмо.

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Сопредседатель регионального штаба ОНФ Антон Жондоров напомнил в опубликованной на News.Ykt.ru статье о том, что «Дом приёма официальных делегаций» изначально строили в 2012 году под прикрытием реабилитационного центра. Последний, кстати, числится одним из объектов туркластера «Северная мозаика», но фактически не существует. Когда стало известно, что вместо социального объекта построили закрытую резиденцию, прокуратура потребовала превратить место отдыха VIP-лиц в реабилитационный центр.

«Но находчивые люди из администрации главы и правительства Якутии не собирались сдаваться и придумали хитроумную схему, которая до сих пор позволяет им пользоваться VIP-комплексом, несмотря на запрет прокуратуры. При этом затраты на содержание объекта выросли на несколько миллионов», — отметил Антон Жондоров.

От прокуратуры открестились, передав в 2015 году резиденцию в хозяйственное ведение в ГУП «Комдрагметалл», у которого есть лицензия на осуществление медицинских услуг, а значит, как подразумевалось, и возможность переформатировать «Дом приёма официальных делегаций» в реабилитационный центр, но последний так и не появился.

«Резиденция продолжала выполнять свои задачи, а расходы на содержание объекта по-прежнему покрывались за счет бюджета республики через госзаказы ГБУ «СЭТО». К примеру, ежегодно на поддержание в комплексе услуг связи (телефония, IP-TV, интернет) расходуется 1 млн 300 тыс. рублей. В 2017 году кто-то из управленцев понял, что такая схема крайне опасна, так как в случае проверки они не смогут убедительно объяснить, почему затраты на объект, находящийся в хозведении ГУП «Комдрагметалл», несет стороннее бюджетное учреждение», — пишет Антон Жондоров.

В связи с этим, по его информации, с 24 июля 2017 года объект арендует ГБУ «СЭТО», и резиденция работает вполне легально, а ГУП «Комдрагметалл» получил в результате передачи её в аренду дополнительный доход из бюджета в 7 миллионов рублей. В перспективе резиденция, возведённая на «деньги Фонда будущих поколений», вообще может быть передана в частную собственность, предполагает News.Ykt.ru на основании информации из министерства имущественных и земельных отношений республики.

В региональном отделении ОНФ эту ситуацию сочли странной, в адрес главы республики Егора Борисова направлено письмо с описанием подозрительных финансовых взаимоотношений и предложением «рекомендовать министерству имущественных и земельных отношений в целях оптимизации расходов передать этот объект в безвозмездное пользование бюджетному учреждению».

«Это приведет к экономии бюджетных средств, которые необходимо направить на социальные нужды с острым дефицитом финансирования», — пытались донести общественники до главы региона в своём письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии на 2017 год сократили расходы по программам «Обеспечение качественным жильём на 2012−2019 годы» (на 83,99 млн рублей), «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012−2019 годы» (892,79 млн рублей) и «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014−2019 годы» (86,54 млн рублей).

Напомним также, что активисты ОНФ сочли создание инфраструктуры «Северной мозаики» неэффективным расходованием средств. Они рассказывали президенту РФ Владимиру Путину, что на прокладку там газопровода, подведение электроснабжения, дорогу и тротуар потратили 150 млн рублей, но обещанного царства якутской зимы, этнических и реабилитационных центров там нет. Отметим, Табагинский мыс расположен в 35 километрах от Якутска и является популярным местом отдыха у жителей региональной столицы.