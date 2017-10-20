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В Ярославской области на бренд региона потратят 2 млн рублей

Общество

Объявлена госзакупка

В Ярославской области на бренд региона потратят 2 млн рублей
Центр Ярославля

Ярославль, 20 октября 2017, 10:18 — REGNUM  Департамент туризма Ярославской области объявил конкурс на разработку туристского бренда региона и концепции продвижения ярославских турпродуктов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

До 1 ноября все желающие могут разработать четыре варианта бренда с описанием их философии и ценности, электронные макеты фирменного бланка, конверта, билборда и шаблон презентации.

Бренд должен сформировать образ Ярославской области как «своеобразного и привлекательного региона, который может предъявить туристам и инвесторам конкурентоспособные, уникальные предложения, стабильность, постоянное развитие инфраструктуры и сервиса. Победитель получит 2 миллиона рублей.

Победитель конкурса должен выполнить заказ до 15 декабря. В частности, представить департаменту туризма «Концепцию позиционирования», включающую версии ключевых идей бренда, стратегию прорыва в приоритетах и «локомотивах» развития, направления глобального позиционирования.

В настоящий момент область посещают 3 млн. человек в год: среднее время визита 1,8 дней, основной турпоток составляют транзитные туристы, 55% туристов — «индивидуалы».

Согласно стратегии развития Ярославской области 2017−2025 «Десять точек роста» перед областью поставлена задача интенсификации турпотока: к 2025 году его объемы планируется довести до 8 млн. человек в год.

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