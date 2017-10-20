Судебные приставы получают право задерживать должников по алиментам

Москва, , 10:15 — REGNUM Законопроект, разрешающий приставам задерживать должников по алиментам, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Судебные приставы смогут задерживать лиц, в отношении которых ведется производство по административному правонарушению — речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

По данным ФССП России, по статье 5.35.1 КоАП возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях. В результате применения в отношения должников мер административного воздействия ими погашена задолженность по алиментам на сумму более 34 млн рублей.

Вместе с тем нередко должники по исполнительным документам о взыскании задолженности по алиментам не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении.

В настоящее время должностные лица ФССП России не имеют права применять в их отношении такие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении как доставление и административное задержание.