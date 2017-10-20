Хлеб бесплатно: в столице Дагестана поддерживают ветеранов

Махачкала, , 09:58 — REGNUM Для ветеранов города Махачкалы организована благотворительная акция — их обеспечивают бесплатным хлебом. Уже в течение двух недель в магазины столицы Дагестана завозят хлеб, получить который без денег могут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Об этом ИА REGNUM 20 октября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Списки для получения помощи были составлены районными советами ветеранов и распределены по магазинам Кировского, Советского и Ленинского районов. Тем, кто не выходит из дома, хлеб доставляется по месту жительства. Об этом позаботились сотрудники хлебозавода №4.

В торговых точках тележка со свежими буханками появляется к девяти утра. На каждый магазин привозят до 60 булок хлеба. Старшее поколение разбирает его почти моментально. Работникам магазина не нужно даже проверять пенсионные удостоверения, своих постоянных покупателей они знают в лицо. С благодарностью восприняли такую помощь ветераны.

По словам коммерческого директора хлебозавода №4 Магомеда Бамматказиева, такая поддержка ветеранов в рамках акции «Каждый ветеран на вес золота» организуется не первый год. Ее инициаторами выступают администрация Махачкалы, городской совет ветеранов, бизнес-сообщество, руководство хлебозавода №4 и сети супермаркетов «Эхнатон».

В настоящее время решается вопрос о бесплатной раздаче ветеранам молочной продукции. Об этом представители бизнеса ведут переговоры с гормолзаводом и Кизлярагрокомплексом «Дарман».

Стоит отметить, что в Махачкале с мая 2017 года работает социальная аптека для ветеранов, где они могут приобретать медикаменты по оптовым ценам. Им также предоставляет скидки на продукты один из столичных супермаркетов.

В Дагестане, по информации «Дагпатриотцентра», живут 229 ветеранов Великой Отечественной войны, 85 из них — в Махачкале. В 2017 году ко Дню Победы власти Дагестана выплатили им по 30 тыс. рублей. Мэрия столицы региона в качестве единовременной выплаты добавила им еще по 10 тыс. рублей.