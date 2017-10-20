О нарушениях ПДД будут сообщать «народные инспекторы»

Москва, , 09:59 — REGNUM Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении «народного инспектора» с целью повышения безопасности дорожного движения, сообщается на сайте правительства 20 октября.

Законопроект предполагает, что граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут выносить постановления об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД без составления протокола, размещая фото и видео, на которых запечатлены нарушения.

«Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект подготовило Министерство внутренних дел России, чтобы реализовать поручение президента РФ Владимира Путина об усилении мер безопасности на дорогах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 20 октября в силу вступил новый регламент ГИБДД. Согласно документу, сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили вне стационарных постов, однако обязаны объяснить причину остановки.

Кроме того, упрощена процедура оформления ДТП. Теперь водители будут получать на руки только копии протокола и постановления об административном правонарушении, которые необходимо предъявить в страховую компанию.

Еще одним нововведением стало то, что сотрудники ГАИ не смогут изымать права на месте нарушения. Отныне водители будет самостоятельно их сдавать в подразделение ГИБДД.

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