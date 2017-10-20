Минобороны РФ: Госдеп признал использование террористами химоружия в Сирии

Москва, , 09:50 — REGNUM Госдепартамент США впервые признал, что боевики террористических группировок в Сирии используют химическое оружие. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление американского внешнеполитического ведомства.

«В провинции (Идлиб) действует террористическая группировка, связанная с «Джабхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая использует «стрелковое и тяжёлое вооружение, СВУ и химическое оружие», — говорит Конашенков. — Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчёркиваю, использования террористами «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «химического оружия» в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях».

Напомним, 14 октября директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов сообщил сотрудникам СМИ, что версия, согласно которой так называемая химическая атака в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) была постановкой, является наиболее вероятной.

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