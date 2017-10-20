Мэр Ярославля уволил директора ПАТП-1

Ярославль, , 09:45 — REGNUM Сегодня на традиционном пятничном совещании, которое проходит в мэрии Ярославля, глава города потребовал уволить директора АО «ПАТП-1», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом стала информация о том, что с 25 октября в Ярославле может встать городской транспорт, так как поставщики топлива предупредили ярославское АО «ПАТП-1», что в этом месяце не дадут предприятию горючего в долг.

«Почему я должен узнавать из социальных сетей о том, что в городе может прекратиться движение транспорта? Почему топливо нельзя закупить сразу на год, а не делать это один раз в два месяца? С сегодняшнего дня на предприятии необходимо поменять директора. Такие люди не должны работать в Ярославле» — сказал Владимир Слепцов.

Кроме того, мэр озвучил информацию, согласно которой «ПАТП-1» едва не закупило запчасти по цене в два раза дороже, но это вовремя заметила проведенная проверка.

Владимир Слепцов еще раз отметил, что с сегодняшнего дня генеральный директор «ПАТП-1» должен быть уволен. Этот вопрос будет решаться на Совете директоров предприятия, который пройдет 20 октября.

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