Староверам из Латинской Америки предложили вернуться в Приморье

Владивосток, , 09:39 — REGNUM Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил староверам, которые находятся в Латинской Америке, вернуться в регион. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Тарасенко встретился со старообрядцами из села Дерсу Красноармейского района, где сейчас живут 72 человека. Общину возглавляет старейшина Ульян Мурачев.

«Глава региона предложил и другим староверам, которые сегодня проживают в Латинской Америке, вернуться в Приморье», — говорится в сообщении.

По словам Мурачева, первым вопросом у старообрядцев, желающих переселиться, является вопрос о земле. Тарасенко поручил главе Пожарского района Станиславу Филатову выяснить, какие земли сельскохозяйственного назначения можно предоставить переселенцам.

«На отдаленных территориях нужны люди, которые готовы обрабатывать землю, заниматься животноводством, вести сельское хозяйство», — отметил врио губернатора.

Первая семья староверов из Латинской Америки переехала в Дерсу в 2009 году в рамках краевой программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Старообрядцам предоставили пять земельных участков общей площадью около 720 га. Помимо этого, предварительно согласовали более 180 га.

Семья получила еще восемь участков по закону о выдаче бесплатной земли многодетным семьям. Около 20 участков были выданы по закону о дальневосточном гектаре.

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