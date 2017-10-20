В Приморье зафиксировали сразу четыре вида диких кошек

Владивосток, , 09:17 — REGNUM В национальном парке Приморья «Земля леопарда» впервые за время фотомониторинга запечатлели сразу четырех хищников на одной тропе: дальневосточного леопарда, амурского тигра, рысь и дальневосточного лесного кота, сообщает пресс-служба парка.

«За время фотомониторинга все эти четыре вида, обитающие на самой кошачьей территории страны, были отмечены на одной тропе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что появление всех видов кошек, обитающих в парке, в одном месте и за небольшой промежуток времени — очень редкий случай.

Хищники прошли по тропе с разницей в несколько дней. Сначала камеры запечатлели амурского тигра, на следующий день — рысь, после — леопарда и лесного кота.

Специалисты отметили, что появление рыси — большое событие. Их численность на Дальнем Востоке мала. До этого камеры фиксировали кошку всего два раза — в 2012 и в 2014 годах.

Результаты фотомониторинга свидетельствуют об отсутствии у животных проблем с питанием.

«Мы видим, что на данный момент достигнуто определенное равновесие и все представители этого семейства уживаются в национальном парке, даже используя общие тропы», — говорит научный сотрудник Екатерина Блидченко.

Напомним, национальный парк «Земля леопарда» был создан в 2012 году для сохранения редких дальневосточных леопардов, которых на тот момент в диких условиях оставалось всего около 35 особей. Сейчас на территории парка обитают четыре вида диких кошек.

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