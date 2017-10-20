Густой туман стал причиной продления оранжевого уровня опасности в Пекине

Пекин, , 09:15 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о продлении предпоследнего «оранжевого» уровня общественной опасности в связи с сильнейшим за последние месяцы туманом. В ряде районов Пекина видимость снизилась до 150−200 метров.

Власти столицы пошли на беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан. Из-за густого тумана были закрыты сразу несколько скоростных автомобильных магистралей, связывающих Пекин с Харбином, Гонконгом, Макао и Куньмином. Движение по трассам возобновится после того, как видимость на дорогах значительно улучшится, пишет «Бэйцзин жибао».

Все аэропортовые службы были предупреждены об ухудшении видимости заранее. Службы воздушных гаваней столицы работают в усиленном режиме. Наблюдается задержка рейсов, власти города призвали граждан уточнять статус своего рейса по телефону до приезда в аэроворт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Пекина информируют граждан об опасности с помощью SMS, электронных экранов в городе, динамиков, чатов и социальных сетей, а также по другим доступным каналам государственной службы.

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