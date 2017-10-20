Конашенков — Госдепу США: ВВС РФ не наносят ударов по населенным пунктам

Москва, , 09:06 — REGNUM Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг заявление Госдепа США о российских авиаударах по городу Идлиб. Об этом сообщает в пятницу, 20 октября, телеканал RT.

«Российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам, в отличие от США и коалиции, добившихся «выдающейся победы» в Ракке, попросту стерев ее с лица земли», — сказал представитель военного ведомства.

20 октября в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую неделю ВКС РФ уничтожили в Сирии более 1,2 тыс. объектов международного терроризма.

По данным ведомства, в течение этого времени российские самолеты совершили более 400 боевых вылетов.

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