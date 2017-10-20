«Комедия положений»: уйдет ли Кехман из Новосибирского оперного театра?

Новосибирск, , 10:12 — REGNUM Генеральный директор Новосибирского академического театра оперы и балета Владимир Кехман вскоре уйдет с должности, но, возможно, останется в театре. Об этом сообщил Вячеслав Стародубцев, который назначен и. о. гендиректора НОВАТа.

«Я готов сражаться за новосибирского зрителя. Я встречался с министром культуры и получил от него поручение руководить театром. Владимир Кехман 4 декабря напишет заявление на увольнение. Мы будем очень просить, чтобы Владимир Абрамович остался в театре в должности художественного руководителя», — заявил «Вестям» Стародубцев.

Отметим, что покинуть пост гендиректор театра Кехман собирался ещё 1 сентября 2017 года. 13 июля он объявил о своём решении уйти с должности, а исполняющим обязанности гендиректора должен был стать главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев. В своём уходе Кехман просил винить ведущиеся против него дела о банкротстве.

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Но и после указанной даты он остался во главе театра. Что не удивило, но в очередной раз разочаровало некоторых представителей общественности, которые с нетерпением ждут его ухода чуть ли не с момента утверждения на пост.

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Затягивание кадрового вопроса связали с продлением процедуры банкротства принадлежавшей Кехману «Группы JFC», которую по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти продлили до середины декабря.

Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер отмечает, что ситуация в Новосибирском оперном театре превратилась в «комедию положений» и здесь не будет ничего окончательного ещё долго.

«Но есть несколько факторов, которые могут вмешаться. Сегодня президиум ВАК рассмотрит вопрос диссертации Мединского, и возможно, министр скоро отправится в отставку. Это может всё изменить. Сбербанк обратился с иском по бездействию следствия в уголовном деле Кехмана. Это тоже может всё изменить. Банкротство всё-таки подойдёт к концу когда-нибудь. Это тоже может всё изменить. Если Кехман останется художественным руководителем, то это не принесёт театру ничего хорошего. Очевидно, что вкусы этого человека расходятся со вкусами новосибирской публики, что в погоне за ярким и блестящим театр стремительно утрачивает свои традиции», — отметила ИА REGNUM Вальгер.

Отметим, что Владимир Кехман уже самим своим приходом на должность генерального директора Новосибирского оперного театра настроил значительную часть жителей Новосибирска против себя.

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И всё потому, что пост он занял после того, как весной 2015 года был уволен Борис Мездрич, который лишился должности из-за скандальной постановки оперы «Тангейзер», вызвавшей гнев местной православной общественности.

В то же время, мягко говоря, прохладный приём со стороны новосибирской общественности Кехмана нисколько не смутил и на первой же своей пресс-конференции он заявил, что не считает нужным прислушиваться к мнению новосибирцев.

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Без «мнения новосибирцев» Владимир Кехман не только менял репертуар, но и сам памятник культуры, за что получил ещё и «внимание» надзорных органов.

Как выяснилось, многие ремонтные работы, которые проводились в театре в 2015 году, проходили без разрешительной документации. Гендиректору театра было выдано предписание провести восстановительные работы к 1 сентября 2016 года. А за незаконные работы он был оштрафован. В мае 2016 года Кехман пытался вывести из-под охраны часть интерьеров, но ему помешала возмущенная общественность. В мае 2017 года через сайт госзакупок руководство театра начало искать подрядчика для проведения комплексного технического обследования и разработки научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения, которым является Новосибирский оперный театр. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.