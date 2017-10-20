Италия: Один донор спас девять человек

Рим, , 08:43 — REGNUM Девять пациентов получили органы одного и того же человека. Операции по пересадке были выполнены в операционных залах больницы города Турина, Бергамо и Новары.

Как сообщает la Repubblica, одновременно в пяти операционных залах шли операции в больнице Молинетт города Турина. Команда сердечной хирургии разделилась на три группы, чтобы одновременно пересадить два легких и сердце трем различным людям.

Реципиентами стали: 41-летний житель области Пьемонт, который получил новое сердце, 62-летний мужчина из Сардинии получил левое легкое, правое было пересажено женщине 54 лет, также из Сардинии. Левая доля печени была пересажена ребенку в Бергамо, оставшаяся часть спасла 67-летнего мужчину из области Кампании. Левая почка досталась 47-летней женщине, родившейся в Нигерии и проживающей в Пьемонте, правая была пересажена 47-летнему жителю Сицилии. Две роговицы были отправлены в банк органов, комиссия оценит их пригодность для трансплантации.

Обычно при пересадке органов умершего донора бывают два реципиента, которым пересаживают почки и печень. Редко к органами для пересадки добавляют сердце и легкие. Операции, проведенные итальянскими хирургами, специалисты считают уникальным, поскольку была спасена жизнь девяти пациентов. Имя донора не разглашается.