Обладателей анонимных SIM-карт будут идентифицировать через госуслуги

Москва, , 08:15 — REGNUM Операторы связи получат доступ к системе идентификации пользователей через портал госуслуг. Об этом 20 октября сообщают «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи.

По информации издания, любой сотовый оператор, подав заявку, может получить доступ к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Решение о предоставлении доступа было принято 19 октября подкомиссией по госуслугам правительственной комиссии по ИТ. В Минкомсвязи отметили изданию, что операторы связи ранее не имели доступа к СМЭВ.

Издание отмечает, что ЕСИА позволяет идентифицировать граждан через интернет, а СМЭВ — проверять действительность предъявленного паспорта.

Отмечается также, что доступ позволит операторам подтверждать личность обладателей анонимных SIM-карт. Это связано с большим количеством бесплатно раздаваемых операторами SIM-карт, а также корпоративных SIM-карт, данные о конечных пользователях которых у оператора отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Госдума приняла закон, направленный на борьбу c «серыми» корпоративными SIM-картами.

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